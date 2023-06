Iekāpa vilcienā kā Krievijas pilsonis, izkāpa - kā Latvijas. 24 gadus jaunā vīrieša bēgšana no Krievijas

Kristapam ir 24 gadi. Vecums un viena no pilsonībām ir atbilstoša, lai iesauktu armijā un nosūtītu uz fronti Ukrainā. Kristaps bija soli no izsūtīšanas uz kara lauku, ko Krievija dara bez žēlastības - pārvēršot Krievijas jaunos vīriešus par tā saucamo lielgabala gaļu. “Mēs darījām visu, lai pēc iespējas ātrāk viņš būtu prom no Krievijas,” atzīst viņa sieva. Tolaik [2022. gada septembrī - novembrī] vēl pa ielām staigāja policisti un omonieši (OMON - Īpašu uzdevumu milicijas vienība), kas izdeva mobilizācijas pavēles. Bail esot bijis katru mirkli. Anna vīram piekodināja, lai katram gadījumam visur līdzi ņem arī Latvijas pasi.