Lūsis komentē ⟩ Pļavas, kokus un velojoslas visur! Un tūlīt pat!

Un, lūdzu, nepārprotiet – esmu ļoti par to, lai vide ap mums pilsētā būtu skaistāka, zaļāka un tīrāka. Kaitina tas līdz ar zemi nopļautais mauriņš, kurš saulē izdeg un pēc tam atgādina kaut kādu izkaltušu sūdu. Tā vietā labprātāk redzētu nedaudz garāku zaļu zāli. Tāpat, protams, ļoti pretīgas šķiet lielās ielas, kurās dienvidū nav iespējams noķert pat vienu ēnas pleķīti. Normāla izmēra koki vietās, kur tiem ir iespējams augt, būtu lieliski.

Bet tad ir tie cilvēki, kuriem vienkārši vajag visu un visur. Visur kokus! Visur neaiztiktas pilsētpļavas! Visur āra terases! Un velojoslas – uz katras ielas! To pēdējo es pat nepārspīlēju – pirms iepriekšējām Rīgas domes vēlēšanām kāds kandidāts no manas apkaimes savā deputāta anketā to bija uzrakstījis kā pirmo lietu, ko vēlētos paveikt Rīgā: “Īsā laikā ieviest drošus veloceļus visās Rīgas centra ielās un uz apkaimēm.”