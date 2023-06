“Nu un tad? Es arī uzpīpēju zāli.” Vecāki pasīvi, kamēr viņu bērni iekrīt narkotiku lamatās

Kāpēc novērojama apreibinošo vielu parādīšanās vidē, kur tradicionāli bijusi sociāli pieņemama uzvedība? “Ir mainījies veids, kā mēs strādājam. Nereti darbs ir intensīvs, iekšējos resursus izsmeļošs. No darbiniekiem tiek prasīts strādāt vairāk un intensīvāk. Frāze “Ko tu apņemies uzlabot nākamajā periodā?” aizvien biežāk izskan no darba devējiem. Izdzīšana ir milzīga. Atgriežoties mājās no darba, cilvēks ir izspiests kā citrons. Viņam nav spēka domāt par iešanu uz teātri vai koncertu, bet cilvēkam ir vajadzīgas pozitīvas emocijas. Tāpēc cilvēks iet vieglāko ceļu - sāk lietot vielas, kas uz noguruma fona uz īsu brīdi rada labsajūtu,” situāciju ieskicē Ingrīda Rudzīte.