Seriāla “Sekss un lielpilsēta” režisors Maikls Patriks Kings: “Sekss rada izcilu iespēju komēdijai”

Seriāla "Un tā tas laiks paiet…" (And Just Like That, HBO) pirmajā sezonā trim draudzenēm nācās pielāgoties jaunajai dzīvei Ņujorkā pēc pandēmijas, turklāt mēģinot tikt galā ar personīgās dzīves drāmām – Kerija (Sāra Džesika Pārkere) kļuva par atraitni, Šarlote (Kristīna Deivisa) centās savienot mājsaimnieces lomu ar centieniem atgūt karjeru, kamēr Miranda (Sintija Niksone) meklēja savu patieso būtību dažu sabiedrības grupu vidū vēl arvien neviennozīmīgi vērtētās attiecībās.