Latvijas mūzikas Lielā koncerta veidotāji Papa Chi un Arstarulsmirus: “Ja cilvēki dziedās līdzi, enerģijas apmaiņa ir garantēta”

Papa Chi: Pirms Arstarulsmirus sāk runāt, es viņu iesildīšu (smejas). Domājot par šo projektu, es neteiktu, ka tā bija tieši mana vai kāda cita speciāla ideja, veidot kaut kādu jaunu fišku. No mana skatu punkta es teiktu, ka tā ir reakcija uz šībrīža pieprasījumu. Arī no pašu mūziķu vidus. Acīmredzot ir kaut kādas poras, kurām ar šo koncertu ir jāaizpildās, – tas ir tas, kā es to nolasu.