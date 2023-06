Cīņa par Kremļa atslēgu varētu būt jau sākusies

Īstermiņā Putins varētu sacelšanās izgāšanos izmantot sev par labu. Galu galā cilvēki nemetās masveidīgi pievienoties dumpim, kā bija gaidījis Prigožins, un Krievijas bruņotie spēki atbalstīja Kremli, lai gan darīja to visa remdeni; par to liecina fakts, ka pretī Prigožina algotņiem uz Rostovu pie Donas bija jāsūta čečenu karaspēks. Tomēr ar laiku kļūs nešaubīgi skaidrs, ka nekas no tā nav Putina režīma spēka izpausme.