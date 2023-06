Ukrainas brīdinājumi par teroraktu Zaporižjas AES - cik nopietni tajos jāieklausās?

Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka Zaporižjas AES sagrābšana ir bīstama. Taču 20.jūnijā Budanovs nāca klajā ar konkrētu brīdinājumu: okupanti ir mīnējuši AES dzesēšanas dīķi, tāpēc pastāv tīši sarīkota sprādziena vai arī negadījuma risks.

Neilgi pēc tam Budanovs intervijā izdevumam "The New Statesman pauda pārliecību, ka plāns jau esot "sastādīts un apstiprināts", vienīgais, kā vēl trūkst, - rīkojuma. "Tad tas var notikt dažu minūšu laikā," saka Budanovs. Ukrainas militārajam izlūkdienestam esot zināms, ka Krievijas karavīri esot nogādājuši ar sprāgstvielām pildītas mašīnas uz četriem no pavisam sešiem Zaporižjas AES reaktoriem.