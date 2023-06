Kaps dēļu grīdā. Justīni atrada apkaimē, kur bērnību pavadījis tēvs

Sabrukušās, brikšņos ieaugušās koka mājas vienā no istabām dēļu grīdā melnē caurums - kaps, kurā tika paslēpts nedzīvais bērna ķermenis. No Rogovkas, kur dzīvoja Reinikovu ģimene, un visplašāk tika meklēta it kā 5. maijā pazudusī meitenīte, pamestā māja, kur, visticamāk, apraka līķi, atrodas gandrīz 60 kilometru attālumā - pavisam netālu no Dubuļiem, kur bērnību pavadīja Vladimirs Reinikovs - Justīnes tēvs, kas tāpat kā viņa sieva Sandra Reinikova - Justīnes pamāte, 19. jūlijā tika aizturēts par iespējamu noziedzīgu nodarījumu pret meiteni.