"Neko neesmu dzirdējis par Latviju!" Intervija ar repa superzvaigzni Lil Pump pirms koncerta Rīgā

22 gadus vecais Lil Pump (īstajā vārdā Gazijs Fabio Garsija) ir dzimis Maiami. Viņš pievērsās mūzikai pusaudžu vecumā, pēc izslēgšanas no skolas 9. klasē par kautiņu ar citu skolēnu. Viņa radītie skaņdarbi “Broke My Wrist”, “D Rose” un “Elementary” ātri vien guva atzinību tiešsaistes straumēšanas vietnēs un arī paša mūziķa spilgtā, asā, protestējošā personība piesaistīja milzu sociālo mediju un jauniešu uzmanību.

Kopš tā laika viņš tiek uzskatīts par vienu no populārākajiem "SoundCloud" repa pārstāvjiem.

"SoundCloud" reps jeb mamblreps (angļu: mumble rap, no mumble - "murmināt") ir 2010. gadu sākumā radies hiphopa mikrožanrs, kam raksturīgs neskaidrs, murmināšanai līdzīgs vokāls un atkāpes no žanram tradicionālā lirisma. Lai gan apzīmējums ir plaši kritizēts kā neprecīzs un nievājošs, daudzi to aizstāv kā jaunu posmu žanra attīstībā.