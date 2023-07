Noslēdzies adoptētās Natālijas Greisas un Bārnetu ģimenes tiesas process. Kāds ir meitenes patiesais vecums?

2019. gadā pasauli sašūpoja sensacionāls stāsts par laulātu pāri, Bārnetiem no Indiānas štata, kuri 2013. gadā no Ukrainas adoptētu astoņus gadus vecu meiteni, Natāliju Greisu, atstāja vienu pašu īrētā dzīvoklī, kamēr paši ar saviem bērniem pārcēlās uz Kanādu. Bārneti apgalvoja, ka Natālija rupji melojusi par savu īsto vecumu un apdraudējusi gan vecākus, gan pāra bioloģiskos bērnus. Sekoja apsūdzības par nolaidību pret bērnu, tiesas process, plaša notikumu "ķidāšana" medijos un sabiedrībā. Nu arī uzņemts dokumentāls seriāls "The Curious Case of Natalia Grace" par Natāliju un notikumiem, kas viņu apvij. Vai pēc 10 gadiem patiesība ir nākusi gaismā, vai tikai radušies jauni jautājumi?