Trīs "karstie" jautājumi Viļņas samitā. Divi no tiem jau varētu būt atrisināti kuluāros

Viļņā šodien sākas vēsturisks NATO samits. Vēsturisks tāpēc, ka tajā tiks pieņemts nevis viens, bet varbūt pat trīs ārkārtīgi nozīmīgi lēmumi. Pirmais no tiem būs par Ukrainas nākotni NATO. Otrais - tiks apstiprināti jaunie aizsardzības plāni, kas būtiski stiprinās austrumu flangu, lai Krievijas uzbrukuma gadījumā varētu to aizsargāt no pirmās dienas. Savukārt trešais lēmums saistīts ar Zviedrijas dalību NATO, ko līdz šim bloķējušas divas NATO dalībvalstis.