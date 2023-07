“Sargāju no visa… No marihuānas nenosargāju.” Zālīte - vientuļo bērnu starts narkotiku ellē

Kamēr platformā ManaBalss.lv turpina vākt parakstus marihuānas legalizācijai Latvijā, kāda māte sociālajos tīklos raksta: “Esmu zaudējusi meitu, kuru sargāju no uguns, no ūdens, no elektrības, no mašīnām, no… Un no marihuānas nenosargāju. Teicu, ka slikti, un viņa pīpēja klusībā. Pēc tam piecus gadus ilga cīņa ar garīgām problēmām, līdz viņa padevās un mēs nenosargājām…”