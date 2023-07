Stātsts par zaudēto paradīzi un iegūto mīlestību. Saruna ar Austri Grasi un Ievu Freinbergu

Kāzinieku izturīgākā daļa turpina šūpoties disko ritmos, bet es tveru rokās datoriņu, ko kāds aizmirsis uz soliņa Daugavas krastā un rakstu šo tekstu, jo zinu, ka TVNET redaktori gaida mani ierodamies ar kārtējo tekstu par svētku prieku, kas nebūt nenāk no iekšām, bet no mūsu dvēseles starojuma spēka, dziesmu varas un dejas spara. Un vēl – no mīlestības.