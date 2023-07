FOTO un VIDEO ⟩ Dziesmu un deju svētku dalībnieku jaunās mājas – Rīgas skolas. Viesos pie kora no Zilo ezeru zemes

Brunči, kas žāvējas gan uz pakaramajiem, gan krēslu atzveltnēm, sviestmaizes un uzbužināti spilveni ir tikai daži no elementiem, kuri veido Dziesmu un deju svētku dalībnieku "kluso dabu" jaunajās mājās – Rīgas skolās. Izmitināšanas apjomi daudz neatšķiras no pagājušajiem svētkiem 2018. gadā, kad savas durvis dejotājiem, dziedātājiem un mūziķiem vēra 58 skolu durvis. Šogad tās ir 56 skolas un 14 citas iestādes, kas nav Rīgas pašvaldības pakļautībā. TVNET ciemojās pie Strūžānu-Dricānu apvienotā sieviešu kora "Taunadze", kurš omulīgi iekārtojies pamatskolā "Rīdze" Krišjāņa Valdemāra ielā, pavisam netālu no Latvijas Nacionālā teātra un pretim Rīgas Valsts 2. ģimnāzijai. Ko uzzinājām šajā viesošanās reizē, skatieties gan videostāstā, gan fotogrāfijās!