Atceries labo jeb Patiesība, raupja kā zirga deķis

Pirms došanās uz “Mūžīgo dzinēju” paguvu baudīt Kadriļu[i] stundu Esplanādē, kur manu vērību pievērsa Rikavas kadriļa. Par šo deju man ir īpaši jaukas atmiņas – jau sākot no brīža 1981. gada janvārī, kad Rikavas etnogrāfiskā ansambļa dejojumā to ieraudzīju Viļānu kultūras namā. No tās dienas, kad rikavieši neiebilda, ka šo deju mācīšu “Dandariem” ar universitātes deju folkloras kopas dalībniekiem, Rikavas kadriļa ir puspasaules apceļojusi, bet Dziesmu un Deju svētkos nekad nav dejota. Paradokss – Deju svētkos nereti dejojam dejas-viendienītes, bet savas tautas bagātībai pat neskatāmies virsū.