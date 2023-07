Nezināšanā ir varens spēks

Kāpēc cilvēkam patīk dzīvot nezināšanā? It kā runājam par to, ka „zināšanas ir spēks“, bet paši (nereti) mēģinām iztikt ar vieglāk pieejamām atbildēm uz saviem jautājumiem, kas bieži ir nekompetentas. Kļūdainas, bet patīkamas. Izrādās, ka problēma ir diezgan plaši izplatīta visā sabiedrībā, jo cilvēkiem nepatīk patiesība un vismīļākās ir ērtās atbildes uz visiem jautājumiem. Vislabāk, ja tās ir patīkamas un atbilst mūsu vajadzībām un filozofijai. Nezināt ir ērti. Vēlāk var attaisnot savu kūtrumu un neprasmīgu ar universālo argumentu: „neviens to nezināja“, labi saprotot, ka tā nav patiesība.