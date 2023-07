Joika – cilvēka pirmatnējā vizītkarte. Saruna ar sāmu joikotāju Torgeiru Vassviku

Sāmi (vēl viens apzīmējums – lapi), apdzīvo Lapzemi un blakus apgabalus Norvēģijas ziemeļos, Zviedrijā un Somijā, kā arī Krievijas Kolas pussalā. Trīs sāmu valodas dažkārt tiek uzskatītas par vienas valodas dialektiem. Tās pieder pie Urālu valodu ģints somugru atzara. Mūsdienās gandrīz visi sāmi runā divās valodās. Daudzi, diemžēl, vairs nerunā savā dzimtajā sāmu valodā, asimilācijas dēļ lietojot norvēģu valodu. 20. gadsimta beigās Norvēģijā mitinājās no 30 līdz tūkstošiem sāmu, Zviedrijā – aptuveni 20 000, Somijā – 6000 un Krievijā – 2000.

Kā nomadu tautu pēcteči sāmi tūkstošiem gadu dzīvoja Skandināvijas ziemeļos. Sākot ar mūsu ēras 100. gadu, sāmu apmetnes bija izkliedētas daudzviet Norvēģijas un Somijas teritorijā, šobrīd tās koncentrējas ziemeļu galā piekrastes līnijā. Sāmu izcelsme ir neskaidra; daži zinātnieki tos pieskaita Paleosibīrijas tautām; citi apgalvo, ka viņu saknes ir meklējamas arhaiskajās kalniešu kopienās un uz Skandināvijas teritorijām viņi atnākuši no Centrāleiropas.

Joiku dziedātāji jeb joikotāji uzskata, ka pirmā bija joika, nevis valoda. Joikošana tiek izmantota, gan lai stiprinātu, gan pastāstītu apkārtējiem par cilvēka attiecībām ar dabu. Tradicionāli joikām nav dziesmu tekstu vai arī to ir ļoti maz. Joikās būtisks ir atkārtojuma princips, atšķirībā no Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāju kultūrām, kurām dziedājumi ir būtiska identitātes sastāvdaļa. Joikas var ietvert arī dzīvnieku skaņu atdarināšanu, to melodijām dažkārt var būt arī pavisam gari teksti, kas bieži tiek improvizēti.