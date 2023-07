Par ko liecina jaunā prezidenta uzruna tautai Dziesmu un deju svētkos?

Uzrunās plašiem sabiedrības slāņiem labāk izvairīties no sarežģītiem vārdiem un divdomībām. Lai nenogurdinātu klausītājus, jārunā lakoniski un pēc būtības. Protams, dažreiz konteksts ir nepieciešams. Tomēr tas nedrīkst aizņemt lielāko daļu no teiktā. Turklāt tas novērš uzmanību no svarīgākā.