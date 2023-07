KLIK PĒTA ⟩ Dziesmu un deju svētku ēdienkarte: gardēža sapnis, ēdnīcas standarts vai pilnīga izgāšanās?

Skanīgām balsīm un raitiem deju soļiem piedimdinot Rīgu, ir pagājuši XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki. Svētku nedēļā Rīgā ieradās 40 000 dalībnieku no 43 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur mēs uzturam un attīstām Dziesmu un deju svētku tradīciju. Par vienu no apspriestākajiem jautājumiem svētku laikā kļuva to dalībnieku ēdināšana. Galu galā, kā jau jebkurā liela mēroga pasākumā, viedokļi par svētku dalībniekiem piedāvātajiem ēdieniem bija dažādi, rosinot gan atzinīgas vai iecietīgas pārrunas, gan kašķus ne tikai sociālajos tīklos, bet arī medijos. Cik kvalitatīvs un daudzveidīgs bija svētku dalībnieku uzturs? Vai tajā tika iekļauti dažādi makroelementi un būtiski vitamīni un minerālvielas? Cik liels uzsvars ēdienkartē tika likts uz svaigiem un veselīgiem produktiem? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem portāla TVNET tiešsaistes žurnālam KLIK palīdzēja rast "Veselības centra 4" filiāles "Anti-Aging Institute" uztura speciāliste Agnese Ozoliņa un biedrības "Gribu būt" valdes priekšsēdētāja, fitnesa trenere un uztura speciāliste Agrita Spēlmane.