EKSKLUZĪVI KLIK ⟩ Kadirovieši dzīvoklī, bailes no draugiem, pamuļķa tēls izdzīvošanai - dzīve pie okupētās Zaporižjas AES

Kopš 2022. gada marta sākuma, kad Enerhodaras pilsēta un tās teritorijā esošā Zaporižjas AES nokļuva okupantu kontrolē, tur atrodas cilvēks, kurš saziņā ar TVNET stāsta par to, kāda ir dzīve okupācijā, un par nemitīgo draudu ēnu, dzīvojot tieši pie Eiropā lielākās, Zaporižjas atomelektrostacijas. Drošības apsvērumu dēļ mēs nedrīkstam atklāt viņa identitāti.

Jūs atrodaties okupācijā, un saziņa ar jebkuru no ārpasaules ir ļoti bīstama. Nav lieku jautājumu par to, kas notiktu ar jums, ja okupanti uzzinātu par jūsu sakariem ar žurnālistu no Latvijas. Ko varat pastāstīt par sevi šajā situācijā? Vai jums ir droši atklāt par sevi vispār jebko?