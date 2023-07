Pēc viņu domām, shēma ir šāda: cilvēki, kuriem pieder kemperis, to iznomā uzņēmumam, kurš to tālāk nodod apakšnomā. Bet citiem cilvēkiem, kuri vēlas nopelnīt, tiek piedāvāts ieguldīt naudu kādā no kemperiem, tādu iegādājoties un pēcāk iznomājot.