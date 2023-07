Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Kas tas tāds – Latvijas čempionāts?

Loģiski, ka par "Dinamo" mēs vispirms uzzinājām no kaimiņiem. Ir tāda informācijas aģentūra kā TASS (Teļegrafnoje agenstvo sovetskovo sojuza), kur Latvijas "Dinamo" lielais šefs Juris Savickis stāstīja, ka ziņas par "Dinamo" nāvi esot stipri priekšlaicīgas, viņi vēl domājot, vai arī no šā rudens spēlēt Latvijas (Baltijas) čempionātā. Nu, lūk. Un 7. jūlija sanāksmē viņiem iedots pagarinājums līdz 20. jūlijam. Bet viens no "Dinamo"/"Olimp" līderiem Georgijs Pujacs tīmeklī uzrunājis gribētājus spēlēt šajā komandā. Var jau būt, ka raksta tapšanas laikā kaut kas fundamentāli mainījies, bet varbūt tomēr pagaidīsim 20. jūliju.