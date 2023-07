FOTO un VIDEO ⟩ No putekļiem ārā, no dūmiem mūs "Positivus" vienkopus sauc

Salīdzināt Rīgā notiekošo “Positivus” ar to festivālu, kas reiz notika Salacgrīvā, vispirms mudina paši festivāla rīkotāji – uz norobežojošajām sētām izvietojot lielizmēra izdrukas ar šūpuļtīklos gulošiem jauniešiem, pārīti, kas sadevies rokās jūras vidū un lielo “Lattelecom” skatuvi, kuras priekšā izpletusies nu jau cilvēku jūra – vairākiem no mūzikas mīļotājiem uz pleciem pavisam mazi skatītāji. Bērni un šūpuļtīkli ir redzami arī Lucavsalā, bet krietni mazāk. Toties netrūkst putekļu, smilšu un vēlreiz putekļu. Tomēr festivāls notiek un cilvēki ir priecīgi. Kas interesants un saistošs atgadījās šajās divās dienās – izsekosim norisēm to hronoloģiskajā secībā.