Krimas tatāru mūzikas zvaigzne Džamala: “Manī vienmēr ir mājojis dumpinieces gars”

Džamala ir dzimusi 1983. gadā otrajā lielākajā Kirgizstānas pilsētā Ošā. No tēva puses viņā plūst Krimas tatāru, no mātes – armēņu asinis. 2022. gada februārī, Krievijas iebrukuma laikā Ukrainā, viņa un viņas divi bērni pameta Ukrainu un sākotnēji patvērās Rumānijā, līdz nobāzējās Turcijā. Taču uzspiestais "ceļojums" nebūt nav beidzies, un par to plašāk turpmākajā sarunā.

Jā, skatuves vārds "Džamala" ir cēlies no mana uzvārda Džamaladinova. Vārds “jamala” arābu valodā nozīmē ‘skaisti’. Šajā vārdā ir īpašs spēks. Jamala kā vārds parādījās 2009. gadā pirms starptautiskā jauno izpildītāju konkursa "Jaunais vilnis". Tā kā pirms tam uzstājos uz dažādām džeza skatuvēm, ļoti bieži mans uzvārds tika izrunāts nepareizi. Susana Jamaladinova – tas skanēja pietiekami gari un grūti. Visi mūsu Krimas tatāru uzvārdi nāk no mana vecvectēva Džamaladina, un galotne "ova" uzradās Padomju Savienības laikā. Kad tika izvēlēts skatuves vārds, es pārvērtos par lakonisko Džamalu. Man patīk, ka šajā vārdā ir kaut kas no saules, no džeza, un tajā ir arī zināma atbildīguma pieskaņa. Es esmu Džamala uz skatuves un tikai “Dža” saviem draugiem.