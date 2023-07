Kā Ukrainai sokas pretuzbrukumā? Galvenie izaicinājumi, kas kavē panākumus

Ukrainas bruņotie spēki savu ilgi gaidīto pretuzbrukumu sāka pirms sešām nedēļām, taču panākumi pagaidām ir skaitliski nelieli. Lielākā virzība pēdējā laikā notikusi rajonā ap Doneckas un Zaporižjas apgabalu robežu – ukraiņu spēki pavirzījušies par aptuveni 8-9 kilometriem tuvāk Staromajorskes ciematam, nekā pirms 5. jūnija. Uz dienvidaustrumiem no Zaporižjas izdevies pavirzīties aptuveni vienu kilometru uz priekšu. Tikmēr no dienvidiem un ziemeļiem tuvāk Bahmutai Ukrainas spēkiem izdevies pietuvoties par pāris simtiem metru, bet ieņemt stratēģiski svarīgas pozīcijas. Kopumā joprojām nav izdevies pārraut nevienu no Krievijas karaspēka aizsardzības līniju posmiem. Šāds progress uz iepriekš mēnešiem ilgi solīto panākumu un piešķirtā atbalsta fona, protams, izskatās lēns. To atzīst ne vien Ukrainas sabiedrotie, bet arī paši ukraiņu bruņoto spēku vadītāji.