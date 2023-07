Mākslas zinātnieks Sebastians Mīls: “Izdzēšot vēsturi, jūs nevarat no tās mācīties”

“Ja utopija šobrīd virspusēji kļuvusi par pagātnes jēdzienu, tad tajā pašā laikā tajā mīt arī provokācijas elements. Kā savulaik atzīmēja vēsturnieks Reinharts Koselleks (Reinhart Koselleck), utopiskā domāšana vienmēr ir bijusi domāšana par nākotni. Kamēr jaunlaiku utopijas jēdziens bija telpisks un meklēja atbrīvotas sabiedrības atrašanās vietu, modernitāte sāka interesēties par utopijas vietu laikā. Utopijas salu, kuru savulaik aprakstīja Tomass Mors (Thomas More), mūsdienu vēsturiski filozofiskā domāšana noapaļoja kā vienotu nākotnes pasauli. Mūsdienu utopijas koncepcija bagātina skatu uz nākotni vēl ne-esamības apvārsnī, kurā iegaismojas vēsturiskie naratīvi un nākotnes eshatoloģijas[i]. Te arī atšķiras utopiskā domāšana no novecojošām domāšanas formām, kas paļaujas uz pagātni orientētiem dzīvošanas un domāšanas paraugiem.”

Sebastiana izpētes laukā būtiska loma ir postmonumentālismam kā politiskā klimata raksturotājam – sabiedrībām daudzviet pasaulē, atsvabinoties no apspiedoša politiskā režīma, ir spēcīga vēlme atbrīvoties no to raksturojošiem simboliem un citas atribūtikas. Ja monumentālisms paskaidro valdošā režīma “ziedu laikus”, tad pielikums “post-” norāda uz laiku pēc tā beigām.