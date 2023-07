Krievijas opozīcija ir bezjēdzīga cīņā pret karu un Putinu

Atšķirībā no vairuma manu kolēģu es vienmēr esmu bijis mazliet atturīgs attiecībā pret mikroblogošanas vietni "Twitter". Šis sociālais tīkls man nepatika vairāku iemeslu dēļ. Galvenais no tiem bija tas, ka visi blogeri, kuriem sekoju citur, šeit man šķita garlaicīgi. Tomēr nepieciešamība sekot līdzi visiem notikumiem un "Twitter" popularitāte politiskajā segmentā piespieda mani sākt to aktīvi izmantot.