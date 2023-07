Krievija izvēlas veicināt badu pasaulē, bet Āfrikas līderiem mēģinās ieskaidrot pretējo

Laika periodā no 2019. gada līdz 2022. gada beigām vēl papildus vairāk nekā 122 miljoni cilvēku pasaulē sāka ciest badu, ko saasināja arī klimata pārmaiņu, Covid-19 pandēmijas un vēlāk arī Krievijas iebrukuma Ukrainā seku kombinācija. Ukrainā atrodas aptuveni trešdaļa no pasaules auglīgākās augsnes, un visu gadu ir pieejamas neaizsalstošas ostas Melnajā jūrā, lai nodrošinātu graudu eksportu uz tiem pasaules reģioniem, kuros ēdienu saražot ir grūtāk. Tāpēc Krievijas iebrukums Ukrainā būtiski iedragāja ne vien Ukrainas, bet arī daudzu citu pasaules valstu labklājības līmeni, jo izraisīja strauju graudu cenu kāpumu un līdz ar to arī saasināja pārtikas pieejamības krīzi.