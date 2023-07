Cik reāli ir draudi par "Vagner" uzbrukumu rietumiem?

Nav pierādījumu, ka kaujiniekiem Baltkrievijā ir smags bruņojums. Tas būtu nepieciešams nopietnam uzbrukumam Ukrainai vai Polijai, ziņo pētnieciskais projekts Institute for the Study of War (ISW). Visus šādus ieročus “Vagner” grupa atdeva Krievijas aizsardzības ministrijai. Tas bija viens no Putina-Lukašenko-Prigožina vienošanās nosacījumiem pēc neveiksmīgās sacelšanās.