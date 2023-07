FOTO ⟩ No tradīcijām smeltais spēks. Ieskats rokoperas “Lāčplēsis” mēģinājumā

Šurpu turpu paskraida kāds zēns Danas Dombrovskas darinātajā tērpā. Mākslinieces redzējums savienojis mūsdienu sportisko kompaktumu ar senvēstures simbolu atblāzmām. Kāds jauneklis, acīmredzot, vēl arvien Dziesmusvētku atmiņu varā, uz klavierēm izspēlē notis no Raimonda Tigula nu jau hrestomātiskā skaņdarba “Lec, saulīte!”.

Nupat pabeigusi sniegt interviju "TV3", dziedātāja Beāte Zviedre Laimdotas tērpā dodas pēc tik nepieciešamā ūdens malka, un, kamēr tas tiek pildīts no lielā "Venden" bunduļa, jautāju par to, kādēļ Zigmara Liepiņa mūzika "Lāčplēsim" ir tik pārlaicīga. Jo tieši ar šo vārdu Beāte to bija noraksturojusi televīzijas reportierim. Piedāvāju versiju, ka šādam vērtējumam pamatā ir šodienas popmūzikas daudzveidība un arī sarežģītība. Galu galā – viss ģeniālais taču ir vienkāršs?