“Sāpes ar mani ir kopš bērnības”. Mūsdienu Maugļi – jaunie vecāki no “Jehovas liecinieku” ģimenes

26 gadu vecumā Ginta mācās būt laba mamma savai trīs gadus vecajai meitai. Viņa no nulles apgūst lietas, kas mums padodas dabiski: kā apsveikt mazo dzimšanas dienā, kā pirms gulētiešanas lasīt viņai brīnumpasaku. Pirms gada Ginta pirmo reizi noskatījās filmu par Hariju Poteru. Nē, jaunā sieviete nav augusi sociālā izolācijā, tomēr sabiedrībā jūtas kā “mūsdienu Mauglis”, jo tāpat kā viņas vīrs nāk no “Jehovas liecinieku” ģimenes, kur daudzas normālas lietas bija liegtas. Ginta savu dzīvesstāstu mums atklāj anonīmi, jo aizvien ir “Jehovas lieciniece”. Kad viņa aizies, vecāki, visticamāk, no meitas novērsīsies.