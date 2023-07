Lukašenko ambīcijas – kļūt par caru

Pēc tam, kad Krievija karu Ukrainā zaudēs, krievu tautai būs nepieciešams kāds mierinājums. To varētu sniegt Baltkrievijas inkorporācija, beidzot izveidojot Vienoto valsti, kuras veidošana aizsākta jau 1999. gadā. Tādējādi iekšējam patēriņam izdosies atjaunot mītu par Krievijas varenību (ko iespējams pamatot tikai ar valsts bezjēdzīgu, aklu un mūžīgu izplešanos). Protams, pēc kara noslēguma Putins būs pilnībā zaudējis gan tautas, gan varas spices uzticēšanos. Viņu būs jāaizvieto. Valsts piedzīvos milzīgas administratīvas un ekonomiskas, kā arī politiskas pārmaiņas. Pieļauju, ka pilnīgi izslēdzams, ka Lukašenko varētu kļūt par kompromisa figūru starp dažādajām interešu grupām, šobrīd nav. Pieļauju arī, ka veselības problēmu mocītais Lukašenko uz to pavisam nopietni cer. Stāvot uz grimstošā kuģa kopā ar Putinu, viņa izdzīvošanu var nodrošināt tikai Baltkrievijas dzēšana no kartes