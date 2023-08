Atbild militārais eksperts ⟩ Krievijai karš ar NATO beigtos dažu stundu laikā

“Patriot” var pārtvert kodolgalviņas. Ja tā lidos ar spārnoto raķeti, ballistisko raķeti vai ko līdzīgu. Ja tā būs starpkontinentālā raķete, tad nē. Bet brīdī, kad krievi sāks darbības ar kodolieročiem, Amerikā zvanīs visi trauksmes zvani. Ja krievi izņems kodolgalviņas kaut no vienas glabātavas, ASV nekavējoties pāries uz augstāko kodoldrošības brīdinājuma līmeni. Katra Krievijas kodoliekārtu glabāšanas vieta tiek novērota no satelītiem. Jebkura dīvaina kustība, un ASV pāries uz paaugstinātu trauksmes režīmu. Ja krievi palaidīs tikai vienu starpkontinentālo raķeti, ASV nekavējoties pāries uz atbildes pasākumu statusu. Tāpēc krievi nekādā gadījumā nevar riskēt, jo ASV interpretācija varētu nozīmēt, ka Krievija ir jāiznīcina pilnībā. Bet krievi varētu izmantot taktiskās kodolbumbas no lidmašīnām frontes līnijā, kur nav pretgaisa aizsardzības, un uzbrukt, piemēram, kādai ukraiņu brigādei. Bet viena taktiskā bumba viņiem nepalīdzēs, jo ar vienu taktisko bumbu var iznīcināt ciematu vai divus kilometrus no lauka, vai tamlīdzīgi. Ja krievi vēlētos iznīcināt Ukrainas armiju, būtu jāizmanto 40–50 taktiskās kodolbumbas.