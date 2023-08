Pablo Pikaso - savādnieks no Malagas

Lai apskatītu „Geriniki“ (1937), kas ir iela izmēra (3,49 x 7,77 m) eļļas glezna, pagājušajā rudenī apmeklēju Madrides karalienes Sofijas modernās mākslas muzeju. Tā ir viena no spēcīgākajām pretkara tēmas gleznām pasaules mākslas vēsturē. Man tā šķita svarīga saistībā ar Ukrainas karu. Glezna „dzīvē“ izrādījās rāmāka, nekā bija veidojušies mani priekšstati par šo darbu no mākslas vēstures grāmatām un albumiem. Taču sāksim no gala.