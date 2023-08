Atbild militārais eksperts ⟩ Cik ļoti Ukrainai ir nepieciešami F-16 iznīcinātāji?

Jā, bez F-16. Aptuveni četri mēneši būs vajadzīgi, lai apmācītu ukraiņus. F-16 apmācība sastāv no pamatapmācības – kā ar to lidot. Pēc tam seko gaiss–gaiss kaujas apmācība, tad gaiss–zeme kaujas apmācība, pēc tam – ienaidnieka pretgaisa aizsardzības iekārtu meklēšanas un iznīcināšanas apmācība. Tad vēl ir pretkuģu apmācība; ir tik daudz apmācību posmu. Es domāju, ka ukraiņi galvenokārt vēlas notriekt Krievijas iznīcinātājus un spārnotās raķetes. Šobrīd Krievijas iznīcinātājiem ir labāki radari un raķetes ar lielāku darbības rādiusu nekā ukraiņiem. Tāpēc ukraiņi turpina zaudēt pilotus, bet piloti ir ļoti vērtīgi, jo pilota apmācība ilgst gadu. Tātad ukraiņi, izmantojot F-16 ar AIM 120 C un D raķetēm, bet īpaši ar C8 modeli, var pārspēt krievus. Brīdī, kad ukraiņi saņems F-16 ar šīm raķetēm, lomas mainīsies un ukraiņi varēs notriekt krievu lidmašīnas, un krievi pat nevarēs redzēt ukraiņu lidmašīnas. Tas palīdzēs apturēt Krievijas helikopterus un lidmašīnas.