“Jehovas liecinieki”: “atkritēju” teiktajam nevar ticēt jeb kāpēc prokuratūra “maigi pakratīja ar pirkstu” reliģiskai kustībai

Tiesībsargājošās iestādes ir bezzobainas pret “Jehovas liecinieku” (JL) organizāciju, kuras darbības metodes ir pretrunā cilvēktiesību likumiem, uzskata Jānis Stūrmanis – viens no tiem, kas no reliģiskās kustības izstājās pēc 25 tajā pavadītajiem gadiem. Arī vairāki citi bijušie reliģijas pārstāvji nav mierā ar prokuratūras pērn pavasarī veikto pārbaudi pēc publikācijām TVNET, kas vainagojās ar brīdinājumu Jehovas liecinieku draudžu savienībai. Tikmēr “Jehovas liecinieki” pauž, ka organizācijas darbības ir miermīlīgas, nediskriminējošas un likumīgas, kamēr vairāki no organizācijas aizgājušie izvērš aktīvu kampaņu pret JL, izsakot nepatiesus apgalvojumus.