Ar pieauguša cilvēka skatienu. "Instrumenti" par jaunības laikiem, sasniegto briedumu un pozitīvo domāšanu

Mežaparka Sidraba birzs vēl arvien, iespējams, trīs no Jāzepa Vītola, Pētera Barisona, Emiļa Melngaiļa un citu komponistu-dižgaru melodijām. Taču jau pēc mazliet mazāk kā mēneša to ievibrēs pavisam cita mūzika – arī latviešu valodā, bet ar citiem ritmiem, vēstījumiem un noskaņām. Viena no apvienībām, kura pieskandinās Mežaparku otrajā Latvijas mūzikas "Lielajā koncertā" 2. septembrī, būs grupa "Instrumenti".