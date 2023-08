Atbild militārais eksperts ⟩ Kādi vēl Rietumu ieroči būtu noderīgi Ukrainas pretuzbrukumam?

Ukrainai vajag vairāk artilērijas, lai varētu iznīcināt krievus no attāluma, nezaudējot savu karaspēku. Un vairāk tanku un kājnieku kaujas mašīnu. Padomju tanka vai bruņumašīnas apkalpe, ja saņem trāpījumu, iet bojā, bet “Bredlija” apkalpe izdzīvo. Ja apkalpe zinās, ka to bāzē negaida cits “Bredlijs”, viņi mēģinās atgūt bojāto un, iespējams, mirs, mēģinot to izdarīt. Uz TVNET jautājumiem atbild itāļu militārais eksperts Tomass Theiners.