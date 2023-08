Fotostāsts ⟩ Par ko klusē Fredija Merkūrija tūkstošus vērtās privātās lietas

2023. gada septembrī "Sotheby’s" izsoļu nams prezentēs ļoti īpašu kolekciju - "Freddie Mercury: A World of His Own", kurā būs iespējams pirmo reizi vienkopus redzēt roka zvaigznes privātās un kolekcionētās lietas. Šī kolekcija ir rūpīgi glabāta viņa mīļajā mājā "Garden Lodge" vairāk nekā 30 gadus, un tās saturs liecina ne tikai par Merkūrija daudzajām kaislībām pret skaistām lietām, bet arī iedzimto gaumi, izcilu mākslinieciskumu un kultūras inteliģenci. Pirms ilgi gaidītajām izsolēm Londonā tiek organizēta mēnesi ilga izstāde, ļaujot pilnībā piekļūt dažiem no aizraujošākajiem un retākajiem artefaktu paraugiem no īstās leģendas dzīves. Ielūkosimies arī mēs Merkūrija privātajās lietās un uzzināsim dažus noslēpumus!