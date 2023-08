FOTO un VIDEO ⟩ Vasaras dažādās skaņas festivāla “Summer Sound” mozaīkā

Vēl viena līdzība: abos gadījumos to novietojums piemeklēts pēc iespējas zaļākā (lūdzu, bez divdomībām!) vietā, koku un krūmāju ielokā. Liepājas jūrmalas parks šai iecerei deva ļoti labus apstākļus. Arī blakus esošā, salīdzinoši negarā ēdinātāju furgoniņu rinda neradīja iemeslu raukt pieri par sautētu kāpostu un desiņu smaržas iejaukšanos koncerta baudīšanā. Un nav jau arī Dziesmusvētki.

Ieva Dreimane (no kreisās) un Liene Križevica no postfolkloras grupas "Zari"

Tieši “Zariem” bija tas gods festivālu atklāt, jo viņi bija pirmā grupa piektdienas programmā, kuru sešos no rīta noslēdza dīdžejs Toms Grēviņš. Gods jau it kā jā, bet klausītāju – likumsakarīgi maz. Varbūt ne žanra specifikas dēļ, bet vienkārši tādēļ, ka arī Liepājas pilsētas ielas labiekārto un remontē, tādēļ kādam no grupas faniem sākotnēji laicīgi iecerētā ierašanās izrādījās krietni novēlota.