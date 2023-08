Mūziķu kautiņi, laikmetīgā opera un dabas simfonijas. Ielūdz festivāls "Sansusī"

Armands: Tad mēs uztaisījām šo vienu koncertvakaru. Tas bija ļoti tādā trash stilā. Viss vienkop tika savākts ar draugu un iedvesmas palīdzību. Flīģelis tika atvests no Valsts akadēmiskā kora “Latvija” mēģinājumu zāles Vecrīgā, Zirgu ielā. Apmeklētāji lielākoties bija draugi un pašvaldības pārstāvji, kuriem tika stāstīta ideja par to, kas būs nākamgad.

Uldis: Savukārt pirmajā festivāla gadā daudz tiešākā veidā sapratu, cik daudzas lietas nevaru izdarīt viens, un tad ieslēdzās tas #darbiņšvaig. Kā tev kaut ko vajag izdarīt, tā tu saki apmeklētājam: “Hei, vai tu vari flīģeli pārnest?”, vai tu vari šito un to? Pirmie divi festivāla gadi darbojās tieši uz šāda brīvprātības principa.

Armands: Teiksim, brīvprātīgie draugi. Vesela kopiena, kura tika aicināta talkā nedēļas garumā. Un cilvēki bija priecīgi par to! Tā ir sajūta, kuru daudzi atceras ar ļoti lielu patiku. Ka no skatītāja tu varēji vienā knipja sitienā kļūt par organizatoru, par kopienas sastāvdaļu. Caur to arī mūsu festivāla publika, organizētāji un mūziķi ir savienojušies. Jo bez tās publikas, kura atbrauc, “Sansusī” nav “Sansusī”.