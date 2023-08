Intervija ⟩ Babčenko: Demokrātiska Krievija pastāvēs, kad atdos visu iekaroto jakutiem, čukčiem, burjatiem, tatāriem

Mums šeit dzīvo radinieki, un tā būtu ģimenes satikšanās. Es negribēju doties tālu prom no kara, lai varētu turpināt - nevis piedalīties, bet gan turpināt ietekmēt notiekošos procesus. Es esmu Krievijas pilsonis, dzimis Krievijā, lai gan tagad nekādā veidā sevi ar to neasociēju, jo esmu ceturtdaļukrainis un ceturtdaļebrejs un neizvēlējos, kur piedzimt.

- Tad nē. Kad man bija 18 gadi, es to neapzinājos. Taču es vienalga jūtos atbildīgs par to, par kādu monstru tas viss pārvērtās. Krievija nevis pārdzima, bet vienkārši atgriezās savā sākotnējā stāvoklī. Es jūtos vainīgs Kazahstānas priekšā, kurā, iespējams, varētu notikt iebrukums, Baltkrievijas priekšā, kura jau ir sagrābta, Ukrainas priekšā, kuru mēģina sagrābt, un Baltijas valstu priekšā, kuras vēl pirms pusotra gada bija viens no galvenajiem Krievijas mērķiem. Es jūtos atbildīgs par to, ka esmu Krievijas pilsonis, bet es vēlos dzīvot šajā valstī un būt tai pēc iespējas noderīgāks.