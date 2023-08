Cik par elektrības tīkla pakalpojumiem maksā kaimiņvalstīs?

Jau "Sadales tīkla" un "Augstsprieguma tīkla" tarifu izstrādes un pieņemšanas ceļš bija pamatīgām bedrēm klāts, bet izskatās, ka to pieņemšana sabiedrībā būs vēl sarežģītāka. No vienas puses, neapmierinātību var saprast, jo kurš gan ir sajūsmā, ka trešdaļu vai pat vairāk nekā pusi rēķina veido sadales/pārvades maksa, bet, no otras puses, jāapzinās, ka tā nav maksa par "zilu gaisu", bet, vienkārši runājot, infrastruktūras uzturēšanu un iespēju to vispār izmantot. Cits jautājums, vai šī maksa ir noteikta adekvāta. It sevišķi, ja salīdzina ar kaimiņvalstīm.