Zemessardzes komandieris: Baltkrievijā novietotie "Vagner" nav spējīgi stāties mums pretī

Protams, "Vagner" parādīšanās Baltkrievijā nedaudz pamaina drošības sajūtu, bet mans personīgais vēstījums ir: arī šādam scenārijam mēs esam gatavojušies. Viens pats spēks ar tādu skaitu un bruņojumu, kas viņiem ir, pagaidām neliecina par lielu risku. Iespējams, ka no Baltkrievijas un Krievijas publiskajiem paziņojumiem Polija un Lietuva to uztver saasinātāk. Protams, robeža ar Baltkrieviju ir arī mums, bet aizsardzības plāni pret nemarķēto zaļo cilvēciņu draudiem mums ir jau no 2014. gada, kad viņi parādījās Krimā. Uz šādu scenāriju mēs esam balstījuši savus aizsardzības plānus. Esam to vingrinājuši kopš 2014. gada "Nameja" un zemāka līmeņa mācībās. Tagad tiem nezināmajiem zaļajiem cilvēciņiem esam ieguvuši konkrētu seju – "Vagner". Īstenībā viņi ar savām informācijas operācijām ir pazaudējuši pārsteiguma momentu, savu priekšrocību. Mūsu politiskā vadība, mūsu sabiedrotie ir paziņojuši, ka jebkura šāda veida provokācija pāri robežām ir uztverama kā Baltkrievijas un Krievijas pasākums.