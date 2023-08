"Ģimenei šķita, ka pieaugot mana vēlme kļūt par dziedātāju pazudīs." Dziedātāja Aminata par savu lielāko dzīves mērķi

Dziedātājas Aminatas Savadogo asinis ir etnisks kokteilis – viņas tēvs ir cēlies no Burkinafaso, māte ir latviete, vecmāmiņa ir krieviete, bet vectēvs no Latgales. Viņa ir spilgta, bet vienlaikus noslēgta. Tuvojoties otrajam Latvijas Mūzikas lielkoncertam, kurā arī Aminata būs viena no māksliniecēm, sarunā ar tiešsaistes žurnālu "Klik" viņa ļāva mazliet vairāk ielūkoties savā dzīvē.