Ātrākais veids, kā uzmanifestēt miljonu, – par bargu naudu mācīt manifestēt citiem

Un viņa nav vienīgā. "Dažas dienas pēc izaicinājuma man kā no gaisa nokrita 20 000 [eiro]", "Vīrs loterijā laimēja piecciparu skaitli", "Kontā iekrita summa. No nezināma maksātāja. Neviens neko nezin, banka saka lai priecājos" – tā vēsta Zanes Milzarājas publicētās atsauksmes no sievietēm, kuras esot izgājušas viņas "Naudas izaicinājumu". Tas, tāpat kā Uresinas "Bagātības formula", sola ar manifestācijas palīdzību iedot iespēju sākt jaunu, pārtikušu dzīvi, kur nekā netrūkst. Taču par pieticīgāku cenu – 11,11 eiro.