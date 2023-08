Politoloģe: “Jaunā Vienotība” Kariņa demisiju uzskatīja par vienīgo izeju

Pirmdien preses konferencē Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) paziņoja, ka atkāpjas no premjera amata, līdz ar ko kritis arī viss Ministru kabinets. Politoloģes Leldes Metlas-Rozentāles ieskatā partija "Jaunā Vienotība" to uzskatīja par vienīgo izeju no samilzušās politiskās krīzes.