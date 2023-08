Tie, kas no Jehovas liecinieku (JL) organizācijas ir izlēmuši aiziet vai tikuši izslēgti, tiek izolēti. Ne jau ieslēgti cietumā vai ielikti kastē, bet gan pazaudē jebkādu kontaktu ar tiem, kas palikuši organizācijā. Visbriesmīgāk to izjūt tie, kam tajā palikuši vecāki, laulātie vai bērni. Vai tie, kas organizācijā ir kopš dzimšanas. Šī skarbā prakse galvenokārt tiek piekopta ar mērķi piespiest nogrēkojušos biedru atgriezties draudzē, nožēlot izdarīto un atteikties no pasaulīgās dzīves, lai pēc armagedona tomēr nokļūtu izredzēto kārtā, no kuriem 144 000 nonāks debesīs pie Kristus, lai kopā valdītu pār Zemi, bet pārējie sekotāji dzīvos jaunizveidotajā paradīzē uz Zemes.