Lūsis komentē ⟩ Pīlēns kārtējo reizi atgriezies, lai mūs glābtu

Tā kā Kariņa atkāpšanās scenārijs tika prognozēts jau kādu laiku pirms valsts prezidenta vēlēšanām, vienīgais, kas nav skaidrs – kāpēc bija nepieciešama tā pēdējo divu mēnešu muļļāšanās? Kaut kāda darbības imitācija, it kā cenšoties valdībā sabīdīt kopā pilnīgi visas partijas, kas savā starpā nekādi nevēlas sadarboties. Lai gan it kā taču bija skaidrs, ka NA un AS lidos ārā, lai tiktu nomainīti pret ZZS un Pro!