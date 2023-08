Kā Ķīnas varasiestādes izmanto "TikTok", lai izplatītu propagandu Eiropā

20. jūlijā “TikTok” publicētajās reklāmas bibliotēkās redzams, kā uzņēmums pēdējo mēnešu laikā miljoniem Eiropas iedzīvotāju ir rādījis reklāmu no Ķīnas valstij piederošajiem propagandas medijiem.

Video tēmas svārstās no Ķīnas koronavīrusa karantīnas pasākumiem līdz kaķēniem, kas spēlējas uz Lielā Ķīnas mūra. Tāpat arī redzami mēģinājumi pozicionēt Siņdzaņas reģionu kā pievilcīgu tūrisma galamērķi, lai gan tur Ķīnas varasiestādes vajā un aiztur tūkstošiem cilvēku - galvenokārt uiguru musulmaņus.

Saskaņā ar “Forbes” veikto reklāmas bibliotēku analīzi, kas veikta līdz 26. jūlijam, sākot ar 2022. gada oktobri “TikTok” parādīti vairāk nekā tūkstotis reklāmu video no Ķīnas valsts medijiem, piemēram, CGTN.

Šīs reklāmas skatījās miljoniem lietotāju no Austrijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Ungārijas, Vācijas, Grieķijas, Īrijas, Itālijas, Nīderlandes, Polijas un Čehijas. Reklāmu bibliotēkās pagaidām nav datu par reklāmām, kas izrādītas lietotājiem ASV, Kanādā, Austrālijā un citās valstīs ārpus Eiropas.

Siņdzaņas reģionā Ķīnas valdība īsteno masveida represijas, piespiedu kārtā “pāraudzinot” uigurus. ASV tas ir atzīts par genocīdu. Video no šī reģiona parādās 92 no 124 videoklipiem, kurus publicējis vismaz viens no valsts medijiem.